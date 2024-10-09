РФ массово ударила по Харькову, а Байден отменил визит в Германию: новости за 8 октября

Российские оккупанты 8 октября вечером атаковали Харьков управляемыми авиабомбами. А президент США Джо Байден отложил свою поездку в Германию.
Более подробно о том, что произошло во вторник, 8 октября – в материале РБК-Украина .
В Сумах слышали взрывы, военные фиксировали движение управляемых авиабомб врага в сторону населенного пункта.
Силы обороны отработали по вражескому ЗРК "Оса" за 10 млн долларов, после уничтожения вражеского ЗРК, россияне ищут новое прикрытие.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных Сил США Чарльзом Брауном.
Отдельное внимание было уделено реализации военной составляющей плана победы президента Украины, а также подготовке к 25-му заседанию в формате Рамштайн. Генерал Чарльз Браун подтвердил полную поддержку США и готовность продолжать практическую помощь в борьбе с российским агрессором.
По данным следствия, бывший руководитель Одесского областного ТЦК и СП Евгений Борисов в начале декабря 2022 выписался из военного госпиталя, но более двух недель не являлся на военную службу без уважительных причин. В ходе расследования было установлено, что он поддел медицинский документ для выезда за пределы Украины.
Новые меры нацелены на борьбу с гибридными угрозами, включая вмешательство в избирательные процессы, саботаж критически важной инфраструктуры, распространение дезинформации и кибератаки.
Также в список угроз входят манипуляции с миграционными потоками и другие дестабилизирующие действия, усилившиеся в последнее время на территории Европы.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что зафиксировали 105 запусков с территории Ливана. Под ударом оказался город Хайфа и его пригород. Большинство удалось перехватить. Впрочем, есть и разрушение.
Местные СМИ назвали обстрел Хайфы сильнейшим с начала войны 7 октября 2023 года.
По информации источников РБК-Украина в правоохранительных органах, речь идет об Андрее Шевчике. Он - бывший гендиректор Центрального горно-обогатительного комбината, а также ранее баллотировался в мэры Кривого Рога. Тело мужчины было обнаружено на одной из баз отдыха в Криворожском районе. Местные медиа пишут, что мужчина, предварительно, застрелился из ружья. Между тем, правоохранители начали расследование по ч. 1 ст. 115 УКУ с предварительной дополнительной квалификацией "самоубийство".
Чистилин был помощником Сергея Глазьева, эксрадника президента РФ, и активно участвовал в подготовке информационных кампаний в поддержку захвата Крыма, Донецкой и Луганской областей.
С 2016 по 2024 год он готовил аналитические материалы для Кремля, которые оправдывали вооруженную агрессию и способствовали интеграции временно оккупированных территорий Украины в состав РФ.
Вероятно, Северная Корея направит свои регулярные войска в Украину в поддержку РФ. Об этом свидетельствует, что северокорейские военные уже были замечены на оккупированных территориях под видом так называемых "советников".
Президент США Джо Байден отложил свою поездку в Германию. Это связано с ураганом "Милтон", который в ближайшее время поразит Флориду.
"Учитывая прогнозируемую траекторию и силу урагана "Милтон", президент Байден откладывает свою предстоящую поездку в Германию и Анголу", - говорится в сообщении.
Российские кафиры 8 октября вечером атаковали Харьков управляемыми авиабомбами. Есть погибшие.
"Предварительно удар КАБом по многоэтажке в Киевском районе", - сообщил городской голова.
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