РФ массово ударила по Харькову, а Байден отменил визит в Германию: новости за 8 октября

Война России против Украины: последние новости

В Сумах слышали взрывы, военные фиксировали движение управляемых авиабомб врага в сторону населенного пункта.

Силы обороны отработали по вражескому ЗРК "Оса" за 10 млн долларов, после уничтожения вражеского ЗРК, россияне ищут новое прикрытие.

Сырский обсудил с главой армии США реализацию плана победы Украины

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных Сил США Чарльзом Брауном.

Отдельное внимание было уделено реализации военной составляющей плана победы президента Украины, а также подготовке к 25-му заседанию в формате Рамштайн. Генерал Чарльз Браун подтвердил полную поддержку США и готовность продолжать практическую помощь в борьбе с российским агрессором.

ДБР завершило расследование по подделке документов эксвоенкомом Борисовым, - источник

По данным следствия, бывший руководитель Одесского областного ТЦК и СП Евгений Борисов в начале декабря 2022 выписался из военного госпиталя, но более двух недель не являлся на военную службу без уважительных причин. В ходе расследования было установлено, что он поддел медицинский документ для выезда за пределы Украины.

Совет ЕС утвердил новый режим санкций против гибридных угроз со стороны России

Новые меры нацелены на борьбу с гибридными угрозами, включая вмешательство в избирательные процессы, саботаж критически важной инфраструктуры, распространение дезинформации и кибератаки.

Также в список угроз входят манипуляции с миграционными потоками и другие дестабилизирующие действия, усилившиеся в последнее время на территории Европы.

"Хезболла" запустила более сотни ракет по северу Израиля

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что зафиксировали 105 запусков с территории Ливана. Под ударом оказался город Хайфа и его пригород. Большинство удалось перехватить. Впрочем, есть и разрушение.

Местные СМИ назвали обстрел Хайфы сильнейшим с начала войны 7 октября 2023 года.

Под Кривым Рогом нашли мертвым экс-гендиректора ЦГОКа

По информации источников РБК-Украина в правоохранительных органах, речь идет об Андрее Шевчике. Он - бывший гендиректор Центрального горно-обогатительного комбината, а также ранее баллотировался в мэры Кривого Рога. Тело мужчины было обнаружено на одной из баз отдыха в Криворожском районе. Местные медиа пишут, что мужчина, предварительно, застрелился из ружья. Между тем, правоохранители начали расследование по ч. 1 ст. 115 УКУ с предварительной дополнительной квалификацией "самоубийство".

СБУ задержала кремлевского идеолога Чистилина, причастного к агрессии РФ против Украины

Чистилин был помощником Сергея Глазьева, эксрадника президента РФ, и активно участвовал в подготовке информационных кампаний в поддержку захвата Крыма, Донецкой и Луганской областей.

С 2016 по 2024 год он готовил аналитические материалы для Кремля, которые оправдывали вооруженную агрессию и способствовали интеграции временно оккупированных территорий Украины в состав РФ.

Сколько КНДР может направить своих солдат в Украину: СМИ узнали, как это может произойти

Вероятно, Северная Корея направит свои регулярные войска в Украину в поддержку РФ. Об этом свидетельствует, что северокорейские военные уже были замечены на оккупированных территориях под видом так называемых "советников".

Не будет на "Рамштайне"? Байден отложил поездку в Германию из-за урагана

Президент США Джо Байден отложил свою поездку в Германию. Это связано с ураганом "Милтон", который в ближайшее время поразит Флориду.

"Учитывая прогнозируемую траекторию и силу урагана "Милтон", президент Байден откладывает свою предстоящую поездку в Германию и Анголу", - говорится в сообщении.

Оккупанты ударили КАБами по Харькову: есть погибшие

Российские кафиры 8 октября вечером атаковали Харьков управляемыми авиабомбами. Есть погибшие.

"Предварительно удар КАБом по многоэтажке в Киевском районе", - сообщил городской голова.

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