РФ массово обстреляла села на границе Сумской области: есть погибшие и раненые
Российские военные в понедельник, 29 января, массово обстреляли приграничные населенные пункты в Сумской области. В результате зафиксировано разрушение домов, а также погибшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию.
По данным ОВА, россияне с помощью дронов сбросили взрывные устройства на Юнаковскую громаду. В результате этого погиб 1 гражданский человек.
Известно, что в результате обстрела погиб мужчина, которому в конце февраля исполнилось бы 37.
Также общину обстреляли из минометов и артиллерии.
Кроме этого днем из минометов была обстреляна Зноб-Новгородская громада. В результате этого погибли три человека, и еще один был ранен.
Россияне убивают жителей Сумской области
На днях российская разведывательно-диверсионная группа проникла в Сумскую область. ДРГ расстреляла двух человек.
Также российские оккупанты обстреляли село Степок в Сумской области. Из-за вражеской атаки погиб последний житель населенного пункта.
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