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РФ масовано вдарила по Сумській області: троє загиблих, серед жертв - дитина

Ілюстративне фото: РФ масовано вдарила по Сумській області (facebook.com_DSNSKHARKIV)
Автор: Наталія Юрченко

Росіяни масовано атакували дронами село у Сумській області в ніч на 24 червня. Ворожий обстріл забрав життя трьох людей, серед загиблих - дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Олега Григорова в Telegram.

Близько опівночі росіяни масовано атакували село у Верхньосироватській громаді ударними дронами. Відомо про трьох загиблих - чоловіка, жінку та восьмирічного хлопчика. Тіло дитини дістали з-під завалів зруйнованого будинку. 

"Удар забрав життя людей з різних родин. Усі вони жили на одній вулиці. Лягли спати у своїх домівках. Але російські дрони перервали їхній сон - назавжди", - повідомив голова ОВА.

Ще трьох людей витягли з-під завалів. Один постраждалий - у тяжкому стані. Усіх госпіталізували.

"Зруйновані та пошкоджені будинки. Після влучань спалахнула пожежа. На місці працюють рятувальники, медики, усі служби. Людям надається необхідна допомога", - додали в Сумській ОВА.

Нагадаємо, що росіяни в ніч на 24 червня також масовано атакували Харків. За словами мера міста, ворог випустив не менше семи "Шахедів".

Один ворожий безпілотник впав, не розірвавшись. Решта уразили три локації - дві з них знаходяться у приватному секторі Немишлянського району. Також пошкоджене цивільне підприємство у Салтівському районі.

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Війна в УкраїніСумська область