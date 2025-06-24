РФ масовано вдарила по Сумській області: троє загиблих, серед жертв - дитина

Близько опівночі росіяни масовано атакували село у Верхньосироватській громаді ударними дронами. Відомо про трьох загиблих - чоловіка, жінку та восьмирічного хлопчика. Тіло дитини дістали з-під завалів зруйнованого будинку.

"Удар забрав життя людей з різних родин. Усі вони жили на одній вулиці. Лягли спати у своїх домівках. Але російські дрони перервали їхній сон - назавжди", - повідомив голова ОВА.

Ще трьох людей витягли з-під завалів. Один постраждалий - у тяжкому стані. Усіх госпіталізували.

"Зруйновані та пошкоджені будинки. Після влучань спалахнула пожежа. На місці працюють рятувальники, медики, усі служби. Людям надається необхідна допомога", - додали в Сумській ОВА.

