РФ массированно ударила по Сумской области: трое погибших, среди жертв - ребенок

Россияне массированно атаковали дронами село в Сумской области в ночь на 24 июня. Вражеский обстрел унес жизни трех человек, среди погибших - ребенок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Олега Григорова в Telegram.
Около полуночи россияне массированно атаковали село в Верхнесыроватской громаде ударными дронами. Известно о трех погибших - мужчине, женщине и восьмилетнем мальчике. Тело ребенка достали из-под завалов разрушенного дома.
"Удар унес жизни людей из разных семей. Все они жили на одной улице. Легли спать в своих домах. Но российские дроны прервали их сон - навсегда", - сообщил глава ОВА.
Еще трех человек вытащили из-под завалов. Один пострадавший - в тяжелом состоянии. Всех госпитализировали.
"Разрушены и повреждены дома. После попаданий вспыхнул пожар. На месте работают спасатели, медики, все службы. Людям оказывается необходимая помощь", - добавили в Сумской ОВА.
Напомним, что россияне в ночь на 24 июня также массированно атаковали Харьков. По словам мэра города, враг выпустил не менее семи "Шахедов".
Один вражеский беспилотник упал, не разорвавшись. Остальные поразили три локации - две из них находятся в частном секторе Немышлянского района. Также повреждено гражданское предприятие в Салтовском районе.
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