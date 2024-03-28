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РФ масовано вдарила по півночі Донецької області: є жертви, пошкоджено багатоповерхівки

Фото: РФ масовано вдарила по півночі Донецької області (facebook.com/vadym.filashkin)
Автор: Дмитро Браславський

Російська армія сьогодні, 28 березня, масовано вдарила по півночі Донецької області. Унаслідок атаки є жертви серед цивільних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Вадима Філашкіна і ДСНС України.

"Північ Донецької області під масованими обстрілами, є жертви серед цивільних", - йдеться в заяві.

За словами очільника області, Миколаївку ворог обстріляв чотирма керованими авіаснарядами - загинула жінка. Також було пошкоджено щонайменше 11 багатоповерхівок і 11 приватних будинків.

Скріншот: Миколаївка та Дробишеве (deepstatemap.live)

Під ворожий вогонь потрапив центр Дробишевого Лиманської громади. Там постраждала одна жінка, Філашкін додав, що точні наслідки обстрілу поки що встановлюються.

Фото з місця подій

ДСНС України повідомила, що понад 3 години тривали аварійно-рятувальні роботи, надзвичайники розібрали 20 тонн зруйнованих будівельних конструкцій.

Фото: Наслідки обстрілу (facebook.com/MNS.GOV.UA)

"Під час робіт з-під завалів було вилучено тіло загиблої жінки", - йдеться в заяві.

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