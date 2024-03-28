РФ массированно ударила по северу Донецкой области: есть жертвы, повреждены многоэтажки

Российская армия сегодня, 28 марта, массированно ударила по северу Донецкой области. В результате атаки есть жертвы среди гражданских.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Вадима Филашкина.
"Север Донецкой области под массированными обстрелами, есть жертвы среди гражданских", - говорится в заявлении.
По словам главы области, Николаевку враг обстрелял четырьмя управляемыми авиаснарядами - погибла женщина. Также были повреждены по меньшей мере 11 многоэтажек и 11 частных домов.
Скриншот: Николаевка и Дробышево (deepstatemap.live)
Под вражеский огонь попал центр Дробышево Лиманской громады. Там пострадала одна женщина, Филашкин добавил, что точные последствия обстрела пока устанавливаются.
Сегодня утром российские войска обстреляли Волчанск, а также Купянский район Харьковской области.
Вчера российские войска обстреляли Боровую Харьковской области. В результате удара погиб 12-летний ребенок.
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