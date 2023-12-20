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РФ масовано вдарила по Нікопольському району: є поранені, пошкоджено будинки

Нікопольський район, Середа 20 грудня 2023 19:10
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РФ масовано вдарила по Нікопольському району: є поранені, пошкоджено будинки Фото: РФ масовано вдарила по Нікопольському району (facebook.com)
Автор: Дмитро Браславський

Російська армія сьогодні, 20 грудня, за допомогою дронів і артилерії атакувала Нікопольський район у Дніпропетровській області. Унаслідок ворожої атаки постраждало двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака і Офіс генерального прокурора.

"Протягом дня агресор бив по районному центру, Марганецькій, Покровській сільській та Мирівській громадах", - йдеться у повідомленні.

Також Лисак повідомив, що по Нікопольському району "прилетіло" 11 дронів-камікадзе, а також РФ здійснила п'ять артобстрілів.

Фото: Наслідки ударів (facebook.com)

"Найбільше від ворожих атак дісталося Нікополю. Там постраждали двоє хлопців - 21 та 22 років. Вони лікуватимуться вдома", - написав глава області.

Розпочато розслідування

Також повідомляється, що в місті пошкоджено 11 приватних будинків, 8 господарських будівель, авто та зупинку транспорту. Зачепило лінію електропередач.

Очільник області повідомив, що є руйнування також у Мирівській громаді. Розбито господарську споруду та 2 машини.

Наразі розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Обстріли Нікополя

Нікополь Дніпропетровської області нині перебуває під постійними обстрілами окупантів, які атакують місто з іншого берега Дніпра і б'ють, зокрема, із тимчасово захопленого Енергодару Запорізької області.

Нещодавно також повідомлялось, що армія РФ атакувала Нікополь у Дніпропетровській області за допомогою дрона та артилерії. Унаслідок цього постраждала жінка.

Також у суботу стало відомо, що військові РФ атакували Нікополь і населені пункти Червоногригорівської та Марганецької громад. Протягом дня окупанти здійснили чотири обстріли зі ствольної артилерії та застосували сім БпЛА-камікадзе.

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