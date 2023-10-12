РФ масовано обстріляла Донецьку область: двоє загиблих, серед них дитина

Російські війська сьогодні, 12 жовтня, обстріляли населені пункти Донецької області. Унаслідок ворожих атак загинуло двоє людей, серед них дитина. Також постраждало семеро людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.
Окупанти здійснили ракетні удари по селу Багатир Волноваського району. Від влучання засобів ураження загинув 11-річний хлопчик, а його 6-річний брат отримав поранення тулуба.
Їхню 31-річну матір госпіталізували з множинними рваними ранами.
Російська армія обстріляла Авдіївку, внаслідок чого осколкові поранення дістали чоловік 58 років і 61-річна жінка.
Під ворожим вогнем опинилося і село Галицинівка Покровського району. Там унаслідок розривів снарядів дістали тілесні ушкодження чоловік 32-х та жінка 62-х років.
Фото: Наслідки обстрілу (facebook.com/don.gp.gov.ua)
Крім того, армія РФ атакувала місто Гірник Покровського району. Від влучень російських боєприпасів загинула 44-річна жінка. Її 24-річний зять отримав травми.
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Прокурори вживають усіх можливих і належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених Збройними силами РФ.
Росіяни щодня відкривають вогонь по містах й селах Донецької області. Прифронтові населені пункти регіону, і навіть ті, що знаходяться в відносному тилу, постійно перебувають під ударами.
Нещодавно росіяни завдали удару ракетою "Іскандер" по Костянтинівці Донецької області. Серед поранених є дитина.
До цього росіяни з артилерії обстріляли низку населених пунктів у Донецькій області. Унаслідок ворожої атаки загинув чоловік, є поранені.
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