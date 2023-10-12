РФ массированно обстреляла Донецкую область: двое погибших, среди них ребенок

Российские войска сегодня, 12 октября, обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате вражеских атак погибли два человека, среди них ребенок. Также пострадали семь человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.
Оккупанты осуществили ракетные удары по селу Багатир Волновахского района. От попадания средств поражения погиб 11-летний мальчик, а его 6-летний брат получил ранение туловища.
Их 31-летнюю мать госпитализировали с множественными рваными ранами.
Российская армия обстреляла Авдеевку, в результате чего осколочные ранения получили мужчина 58 лет и 61-летняя женщина.
Под вражеским огнем оказалось и село Галициновка Покровского района. Там в результате разрывов снарядов получили телесные повреждения мужчина 32-х и женщина 62-х лет.
Фото: Последствия обстрела (facebook.com/don.gp.gov.ua)
Кроме того, армия РФ атаковала город Горняк Покровского района. От попаданий российских боеприпасов погибла 44-летняя женщина. Ее 24-летний зять получил травмы.
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Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных Вооруженными силами РФ.
Россияне ежедневно открывают огонь по городам и селам Донецкой области. Прифронтовые населенные пункты региона, и даже те, что находятся в относительном тылу, постоянно находятся под ударами.
Недавно россияне нанесли удар ракетой "Искандер" по Константиновке Донецкой области. Среди раненых есть ребенок.
До этого россияне по артиллерии обстреляли ряд населенных пунктов в Донецкой области. В результате вражеской атаки погиб мужчина, есть раненые.
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