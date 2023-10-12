RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

РФ массированно обстреляла Донецкую область: двое погибших, среди них ребенок

Фото: Последствия обстрела (facebook.com/don.gp.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские войска сегодня, 12 октября, обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате вражеских атак погибли два человека, среди них ребенок. Также пострадали семь человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.

Из-за обстрелов РФ погиб ребенок

Оккупанты осуществили ракетные удары по селу Багатир Волновахского района. От попадания средств поражения погиб 11-летний мальчик, а его 6-летний брат получил ранение туловища. 

Их 31-летнюю мать госпитализировали с множественными рваными ранами.

Пострадавшие от атак оккупантов

Российская армия обстреляла Авдеевку, в результате чего осколочные ранения получили мужчина 58 лет и 61-летняя женщина.

Под вражеским огнем оказалось и село Галициновка Покровского района. Там в результате разрывов снарядов получили телесные повреждения мужчина 32-х и женщина 62-х лет.

Фото: Последствия обстрела (facebook.com/don.gp.gov.ua)

Кроме того, армия РФ атаковала город Горняк Покровского района. От попаданий российских боеприпасов погибла 44-летняя женщина. Ее 24-летний зять получил травмы.

Продолжается расследование

Правоохранителями начаты досудебные расследования в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны

Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных Вооруженными силами РФ.

Ситуация в Донецкой области

Россияне ежедневно открывают огонь по городам и селам Донецкой области. Прифронтовые населенные пункты региона, и даже те, что находятся в относительном тылу, постоянно находятся под ударами.

Недавно россияне нанесли удар ракетой "Искандер" по Константиновке Донецкой области. Среди раненых есть ребенок.

До этого россияне по артиллерии обстреляли ряд населенных пунктов в Донецкой области. В результате вражеской атаки погиб мужчина, есть раненые.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияАвдеевкаДонецкая областьВойна в Украине