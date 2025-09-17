РФ масовано била дронами по Кіровоградщині: обласний центр частково без світла, є руйнування

За даними місцевої влади, від електропостачання частково відключено обласний центр та 44 населених пункти на території Олександрівської СТГ. Зафіксовано також пошкодження кількох приватних домоволодінь в Олександрівці.

"Надзвичайники всю ніч гасили осередки пожеж. Головне - люди живі. Нині триває ліквідація наслідків ворожої атаки", - повідомив він.

У ДСНС України додали, що в ніч на 17 вересня росіяни завдали удару по об’єктах інфраструктури Кропивницького району. Внаслідок влучання БпЛА виникли пожежі на трьох локаціях.

"Інформація про травмованих та загиблих не надходила. На місці події працюють усі екстрені служби. До ліквідації наслідків ворожої атаки залучено 61 рятувальник та 14 одиниць техніки ДСНС", - ідеться у повідомленні.