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РФ масовано атакувала залізницю України: заблоковано ключові напрямки

09:04 14.10.2026 Ср
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Фото: УЗ знову потрапила під масовану атаку РФ (facebook.com/oleksandr.pertsovskyi)

Уночі 14 жовтня російські загарбники здійснили масштабну повітряну атаку на залізничні обʼєкти одразу у кількох регіонах України.

Про це заявив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Facebook.

"Ворог намагається зруйнувати все, до чого може дотягнутися: депо локомотивні та вагонні, ремонтні підприємства, вокзали й станції, не кажучи вже про рухомий склад", - наголосив Перцовський.

За його словами, минулої ночі під масовану хвилю ворожих ударів потрапила залізниця у Харківській, Київській, Вінницькій, Хмельницькій і Тернопільській областях.

"Вибивало енергетику, наші фахівці тут же відновлювали, блокувало через негабарит ключові напрямки - організовували альтернативні та забезпечували проїзд", - розповів Перцовський.

Він також наголосив, що цієї ночі минулося без людських втрат, оскільки всіх працівників "УЗ" вчасно попереджали про небезпеку. Люди встигли евакуюватися та вберегти свої життя.

Попри це, матеріальні втрати української залізниці знову значні - відновлення вже розпочалося.

Перцовський додав, що рух у київському вузлі зупиняла балістична загроза. Наразі один за одним вирушають поїзди, які затримували з міркувань безпеки.

"Велика шана та повага кожній людині праці залізниці за те, що тримають рух у таких умовах! Обійми та підтримка нашим пасажирам за терпіння та витримку в умовах жорстких, але необхідних безпекових протоколів. Попри все: їдемо!", - підсумував голова правління АТ "Укрзалізниця".

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