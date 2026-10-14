RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Графики отключения света Энергетическое перемирие Война в Украине

РФ массированно атаковала железную дорогу Украины: заблокированы ключевые направления

09:04 14.10.2026 Ср
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Фото: УЗ снова попала под массированную атаку РФ (facebook.com/oleksandr.pertsovskyi)

Ночью 14 октября российские захватчики совершили масштабную воздушную атаку на железнодорожные объекты сразу в нескольких регионах Украины.

Об этом заявил глава правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Facebook.

"Враг пытается разрушить все, до чего может дотянуться: локомотивные и вагонные депо, ремонтные предприятия, вокзалы и станции, не говоря уже о подвижном составе", - подчеркнул Перцовский.

По его словам, минувшей ночью под массированную волну вражеских ударов попала железная дорога в Харьковской, Киевской, Винницкой, Хмельницкой и Тернопольской областях.

"Выбивало энергетику, наши специалисты тут же восстанавливали ее, из-за негабарита блокировались ключевые направления - организовывали альтернативные маршруты и обеспечивали проезд", - рассказал Перцовский.

Он также подчеркнул, что этой ночью обошлось без человеческих потерь, поскольку всех работников УЗ вовремя предупреждали об опасности. Люди успели эвакуироваться и спасти свои жизни.

Несмотря на это, материальные потери украинской железной дороги снова значительные - восстановительные работы уже начались.

Перцовский добавил, что движение в киевском узле останавливала баллистическая угроза. Сейчас один за другим отправляются поезда, задержанные из соображений безопасности.

"Огромная благодарность и уважение каждому железнодорожнику за то, что обеспечивает движение в таких условиях! Объятия и поддержка нашим пассажирам за терпение и выдержку в условиях жестких, но необходимых протоколов безопасности. Несмотря ни на что, едем!", - подытожил председатель правления АО "Укрзализныця".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
УкрзализныцяАтака дроновВойна России против Украины