Прильоти в п'яти областях, є руйнування та поранений: наслідки нічних атак

Атака на обʼєкт інфраструктури під Львовом

Під час повітряної тривоги, близько 4:00 5 грудня, ворог трьома безпілотниками атакував обʼєкт інфраструктури у Львівській області.

"Внаслідок удару виникла пожежа, яку оперативно загасили силами працівників. Є незначні руйнування. Обійшлося без жертв та постраждалих", - розповів голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Удар по Боровій та Чугуєву Харківської області

Незважаючи на те, що більшість російських дронів-камікадзе вдалося збити, у Харківській області ворожий "шахед" вдарив по селу Борова Ізюїмського району та Чугуїва.

"О 21:30 у м. Чугуїв внаслідок влучення двох БПЛА пошкоджено три будинки, вибито вікна, пошкоджено дахи. Отримав вибухову травму 41-річний цивільний чоловік без госпіталізації", - розповів голова ОВА Олег Синегубов.

Наслідки ударів по Харківській області (t.me/synegubov)

Щодо Борової, то тут через удари дронів-камікадзе пошкоджено будинок культури, магазин, приватні будинки. Але, за словами голови ОВД, обійшлося без постраждалих.

Наслідки ударів по Харківській області (t.me/prokuratura_kharkiv/12318)

Робота ППО по "Шахедах"

Після 20:00 у Повітряних силах повідомили про загрозу російських ударних БПЛА у Харківській області. Вже за годину військові уточнили, що виявлено групу ворожих "шахедів" у районі Чугуєва. Крім того, повідомлялося про групу дронів, що летіли у бік Миколаївської області, зокрема Очакова та у бік Вінницької та Кіровоградської областей. Зокрема, на Вінниччині повідомляли про вибух, який прогримів під час повітряної тривоги.

ППО працювала по "шахедах" у кількох областях, збивши 10 з 17 російських дронів. Їх окупанти запускали з двох напрямків - Курська область і Приморсько-Ахтарськ РФ.

"Внаслідок бойової роботи знищено 10 ударних БПЛА у різних регіонах України", - пізніше уточнили у Повітряних силах.

Зокрема, за даними Сил оборони півдня України під час нічної дронової атаки у зоні відповідальності Сил оборони півдня України ППО знищила 4 БПЛА типу "Shahed-131/136": 2 - у Миколаївській області та по одному в Херсонській та Вінницькій.

Не тільки дрони, але і ракети

Близько 22:00 до дронової небезпеки додалася ракетна. Про неї попереджали у Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській, Кіровоградській областях.

Як пізніше зазначили у Повітряних силах ЗСУ, окрім дронів, загарбники застосували і шість зенітних керованих ракет ЗРК С-300. Зокрема, як розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, вночі, 5 грудня, о 01:07 внаслідок ворожого обстрілу Очакова пошкоджено приватний будинок. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Крім того, за даними голови МВС Ігоря Клименка, окупанти нанесли авіаудар по селищу Північне у Донецькій області. Пошкоджені 5 багатоквартирних будинків. Підрозділи ДСНС врятували 1 людину.

"Під ворожий обстріл потрапило і місто Селидове. Зруйновано п’ятиповерхову будівлю навчального закладу, 2 приватних підприємств, багатоквартирний будинок. На щастя, ніхто з людей не постраждав", - додав він.

Наслідки обстрілу Селідового Донецької області (t.me/dsns_telegram)

А о 23:20 окупанти завдали ракетних ударів по місту Херсон. Під обстріл потрапила будівля кінотеатру, рятувальники локалізували пожежу.