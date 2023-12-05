Прилеты в пяти областях, есть разрушения и раненый: последствия ночных атак

Атака на объект инфраструктуры под Львовом

Во время воздушной тревоги, около 4:00 5 декабря, враг тремя беспилотниками атаковал объект инфраструктуры во Львовской области.

"В результате удара возник пожар, который оперативно потушили силами работников. Есть незначительные разрушения. Обошлось без жертв и пострадавших", - рассказал глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Удар по Боровой и Чугуеву Харьковской области

Несмотря на то, что большинство российских дронов-камикадзе удалось сбить, в Харьковской области вражеский "шахед" ударил по селу Боровая Изюмского района и Чугуеву.

"В 21:30 в г. Чугуев в результате попадания двух БПЛА повреждены три дома, выбиты окна, повреждены крыши. Получил взрывную травму 41-летний гражданский мужчина без госпитализации", - рассказал глава ОВА Олег Синегубов.

Последствия ударов по Харьковской области (t.me/synegubov)

Что касается Боровой, то тут из-за ударов дронов-камикадзе поврежден дом культуры, магазин, частные дома. Но, по слова главы ОВА, обошлось без пострадавших.

Последствия ударов по Харьковской области (t.me/prokuratura_kharkiv/12318)

Работа ПВО по "Шахедам"

После 20:00 в Воздушных силах сообщили об угрозе российскх ударных БПЛА в Харьковской области. Уже через час военные уточнили, что обнаружена группа вражеских "шахедов" в районе Чугуева. Кроме того, сообщалось о группе дронов, летевших в сторону Николаевской области, в частности Очакова и в сторону Винницкой и Кировоградской областей. В частности, в Винницкой области сообщали о взрыве, прогремевшем во время воздушной тревоги.

ПВО работала по "шахедам" в нескольких областях, сбив 10 из 17 российских дронов. Их оккупанты запускали с двух направлений - Курская область и Приморско-Ахтарск РФ.

"В результате боевой работы уничтожено 10 ударных БПЛА в разных регионах Украины", - позже уточнили в Воздушных силах.

В частности, по данным Сил обороны юга Украины во время ночной дроновой атаки в зоне ответственности Сил обороны юга Украины ПВО уничтоджила 4 БПЛА типа "Shahed-131/136": 2 - в Николаевской области и по одному в Херсонской и Винницкой.

Не только дроны, но и ракеты

Около 22:00 к дроновой опасности добавилась ракетная. О ней предупреждали в Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской областях.

Как позже отметили в Воздушных силах ВСУ, кроме дронов захватчики применили и шесть зенитных управляемых ракет ЗРК С-300. В частности, как рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким, ночью, 5 декабря, в 01:07 в результате вражеских обстрелов Очакова поврежден частный дом. К счастью, обошлось без пострадавших.

Кроме того, по данным главы МВД Игоря Клименко, оккупанты нанесли авиаудар по поселку Пивничное в Донецкой области. Повреждены 5 многоквартирных домов. Подразделения ГСЧС спасли 1 человека.

"Под вражеский обстрел попал и город Селидово. Разрушено пятиэтажное здание учебного заведения, 2 частных предприятий, многоквартирный дом. К счастью, никто из людей не пострадал", - добавил он.

Последствия обстрела Селидово Донецкой области (t.me/dsns_telegram)

А в 23:20 оккупанты нанесли ракетные удары по городу Херсон. Под обстрел попало здание кинотеатра, спасатели локализовали пожар.