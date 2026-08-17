РФ масовано атакувала Суми: у місті масштабні пожежі та постраждала людина

За його словами, ворог, попередньо, використав для удару безпілотники реактивного типу.

"Є влучання у житловому секторі та по обʼєктах цивільної інфраструктури. На місцях ударів виникли масштабні пожежі", - йшлося у повідомленні.

Трохи пізніше начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко уточнив, що атака сталася у Зарічному районі Сум. Внаслідок ворожого обстрілу постраждала людина та пошкоджено значну кількість будинків.