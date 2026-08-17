РФ массированно атаковала Сумы: в городе масштабные пожары и пострадал человек

В воскресенье в конце суток, 16 августа, россияне массированно атаковали Сумы дронами. В результате обстрела возникли масштабные пожары и пострадал человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Олега Григорова.
По его словам, враг предварительно использовал для удара беспилотники реактивного типа.
"Есть попадание в жилищный сектор и по объектам гражданской инфраструктуры. На местах ударов возникли масштабные пожары", - говорилось в сообщении.
Чуть позже начальник Сумской ГВА Сергей Кривошеенко уточнил, что атака произошла в Заречном районе Сум. В результате вражеских обстрелов пострадал человек и повреждено значительное количество домов.
Напомним, что российские оккупанты регулярно атакуют Сумы, применяя для ударов дроны и авиабомбы. Так, 11 августа враг ударил по городу 4 КАБами, в результате чего были повреждены более 20 частных домов и объекты гражданской инфраструктуры.
Также мы писали, что россияне атаковали Сумы КАБами и в ночь на 10 августа. Тогда враг повредил многоквартирные и частные дома, гражданские автомобили и нежилые помещения. Кроме того, были пострадавшие.