РФ массированно атаковала Сумы: в городе масштабные пожары и пострадал человек

По его словам, враг предварительно использовал для удара беспилотники реактивного типа.

"Есть попадание в жилищный сектор и по объектам гражданской инфраструктуры. На местах ударов возникли масштабные пожары", - говорилось в сообщении.

Чуть позже начальник Сумской ГВА Сергей Кривошеенко уточнил, что атака произошла в Заречном районе Сум. В результате вражеских обстрелов пострадал человек и повреждено значительное количество домов.