РФ масовано атакувала Суми КАБами: пошкоджені будинки, пострадали 5 людей

Інші обстріли

Нагадаємо, в ніч на 6 серпня ворог також атакував Суми авіабомбами. В результаті обстрілу було пошкоджено багатоповерхівки, нежитлові будівлі, магазини та об’єкти інфраструктури. Крім того, були постраждалі.

Також ми писали, що в ніч на 4 серпня Суми теж опинилися під ворожим ударом. В результаті атаки були пошкоджені та зруйновані житлові будинки, а також нежитлові споруди.