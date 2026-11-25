25 листопада російські загарбники масовано атакували ударними безпілотниками Одесу та її передмістя. Під ударом опинилися об'єкти цивільної та енергетичної інфраструктури.
Про це заявив глава Одеської ОДА Олег Кіпер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.
В Одесі внаслідок атаки пошкоджено житловий комплекс. Двоє жінок отримали осколкові поранення. Наразі медики надають постраждалим необхідну допомогу.
У передмісті зазнали пошкоджень приватне логістичне підприємство та виробництво побутової паперової продукції.
Також внаслідок обстрілу частина споживачів у Пересипському та Приморському районах Одеси залишилася без електроенергії.
Об'єкти критичної інфраструктури переводять на резервне живлення. Медичні заклади працюють без перебоїв.
З окремою заявою щодо наслідків нової атаки Росії на Одесу виступили у ДТЕК.
"Після сьогоднішньої атаки без світла залишилася частина Приморського та Пересипського районів Одеси. Окремі об’єкти критичної інфраструктури працюють із перебоями", - йдеться в заяві.
У ДТЕК наголосили, що енергетики вже розпочали роботи з відновлення на місцях та роблять все можливе, щоб якнайшвидше повернути електрику.
Оновлено о 14:31
Місцева влада повідомила, що кількість потерпілих у Одесі зросла до трьох осіб.
"Усім надали необхідну медичну допомогу. Лікуватимуться амбулаторно.
На місці працюють комунальні служби, які допомагають закривати віконні отвори", - йдеться в заяві.
Окрім того, влада розгорнула оперативний штаб для допомоги мешканцям.
Раніше РБК-Україна розповідало, що 24 листопада Росія завдала удару по Одеській області. Внаслідок атаки двоє людей загинули.
Також ми писали, що аварії в електромережах Одещини зросли у 15 разів через постійні ворожі атаки.