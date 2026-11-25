В Одесі внаслідок атаки пошкоджено житловий комплекс. Двоє жінок отримали осколкові поранення. Наразі медики надають постраждалим необхідну допомогу.

У передмісті зазнали пошкоджень приватне логістичне підприємство та виробництво побутової паперової продукції.

Також внаслідок обстрілу частина споживачів у Пересипському та Приморському районах Одеси залишилася без електроенергії.

Об'єкти критичної інфраструктури переводять на резервне живлення. Медичні заклади працюють без перебоїв.

З окремою заявою щодо наслідків нової атаки Росії на Одесу виступили у ДТЕК.

"Після сьогоднішньої атаки без світла залишилася частина Приморського та Пересипського районів Одеси. Окремі об’єкти критичної інфраструктури працюють із перебоями", - йдеться в заяві.



У ДТЕК наголосили, що енергетики вже розпочали роботи з відновлення на місцях та роблять все можливе, щоб якнайшвидше повернути електрику.

Оновлено о 14:31

Місцева влада повідомила, що кількість потерпілих у Одесі зросла до трьох осіб.

"Усім надали необхідну медичну допомогу. Лікуватимуться амбулаторно.

На місці працюють комунальні служби, які допомагають закривати віконні отвори", - йдеться в заяві.



Окрім того, влада розгорнула оперативний штаб для допомоги мешканцям.