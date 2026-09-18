РФ масовано атакувала Конотоп: пошкоджено школу, дитсадок, бізнес та будинки

За його словами, внаслідок дронової атаки у місті було пошкоджено об'єкти соціальної та критичної інфраструктури міста.

Серед них: пошкоджені заклади освіти (дитсадок та школа №11), медичні заклади, транспортна інфраструктура, залізниця, а також постраждало багато приватних будинків.

Крім того, під ворожу атаку потрапила газотранспортна мережа, через яку частина міста без газу. Водночас є перебої і зі світлом, оскільки у місцях прильотів пошкоджені дроти.

"Пошкоджено багато дрібного приватного бізнесу", - додав мер.

За останніми даними, у Конотопі двоє потерпілих - жінки 1965 року народження та 1991 року народження.