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РФ масовано атакувала Конотоп: пошкоджено школу, дитсадок, бізнес та будинки

04:31 18.09.2026 Пт
1 хв
aimg Едуард Ткач
Фото: постраждало кілька людей (facebook.com/DSNSKyiv)

Росіяни у ніч проти 18 вересня масовано атакувала Конотоп Сумської області. Внаслідок ворожого обстрілу в місті багато пошкоджень, і навіть перебої з газом та світлом.

Про це повідомляє РБК-Україна зі посиланням на Telegram Конотопського заходу Артема Семеніхіна.

За його словами, внаслідок дронової атаки у місті було пошкоджено об'єкти соціальної та критичної інфраструктури міста.

Серед них: пошкоджені заклади освіти (дитсадок та школа №11), медичні заклади, транспортна інфраструктура, залізниця, а також постраждало багато приватних будинків.

Крім того, під ворожу атаку потрапила газотранспортна мережа, через яку частина міста без газу. Водночас є перебої і зі світлом, оскільки у місцях прильотів пошкоджені дроти.

"Пошкоджено багато дрібного приватного бізнесу", - додав мер.

За останніми даними, у Конотопі двоє потерпілих - жінки 1965 року народження та 1991 року народження.

Інші обстріли

Нагадаємо, у ніч на 25 серпня росіяни також атакували Конотоп. Унаслідок обстрілу було знищено агропідприємство та залізничну колію, пошкоджено десятки будівель, а частина міста залишилася без зв’язку.

Також ми писали, що в ніч на 24 серпня по місту також було завдано масованого удару. Через обстріл більша частина міста залишилася без світла, а автопарк було знищено.

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Сумська областьКонотопВійна в Україні