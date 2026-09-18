РФ массированно атаковала Конотоп: повреждены школа, детсад, бизнес и дома

По его словам, в результате дроновой атаки в городе были повреждены объекты социальной и критической инфраструктуры города.

Среди них: поврежденные учебные заведения (детсад и школа №11), медицинские учреждения, транспортная инфраструктура, железная дорога, а также пострадали многие частные дома.

Кроме того, во вражескую атаку попала газотранспортная сеть, через которую часть города без газа. В то же время есть перебои и со светом, поскольку в местах прилетов повреждены провода.

"Повреждено много мелкого частного бизнеса", - добавил мэр.

По последним данным, в Конотопе двое пострадавших - женщины 1965 года и 1991 года рождения.