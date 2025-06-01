РФ масовано атакувала Київську область різними ракетами і дронами: які наслідки

Російська армія масовано атакувала Київську область дронами і різними типами ракет в ніч на 1 червня. Є пошкодження.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву голови Київської ОВА Миколи Калашника.
Так, уночі ворог знову здійснив масовану атаку на Київщину, комбінуючи БпЛА, крилаті та балістичні ракети.
"Він усе більше нарощує кількість ударних дронів для своїх атак на мирні українські населені пункти. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі", - розповів він.
Попри те, що постраждалих серед населення немає і влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено, на жаль, унаслідок ворожої атаки в Білоцерківському районі пошкоджено 10 приватних будинків.
"В них вибиті вікна, посічені фасади та пошкоджені покрівлі. Усім власникам будинків буде надана необхідна допомога. Оперативні служби продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки", - зазначив Калашник.
У ніч на 1 червня російські війська здійснили чергову атаку на Україну з використанням дронів. Повітряні сили також повідомляли про загрозу застосування балістичних ракет.
У Києві пролунали кілька вибухів - у місті працювала система протиповітряної оборони.
Також стало відомо про російський удар по об’єкту критичної інфраструктури в Запоріжжі. На даний час унаслідок удару РФ по Запоріжжю кількість поранених зросла. Постраждали троє осіб.
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