РФ масовано атакувала Київщину. В області пошкоджені будинки, серед постраждалих дитина

В ніч на 15 червня Київська область опинилася під комбінованим ударом РФ. Росіяни цієї ночі вчергове атакували домівки та авто.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Київської ОВА Миколу Калашника.
Він зазначив, що регіон цієї ночі був атакований дронами, а також крилатими та балістичними ракетами. Внаслідок обстрілу відомо про трьох постраждалих.
"У Бориспільському районі чоловік отримав різані рани стопи, у жінки - струс головного мозку. У хлопця 2011 року народження медики діагностували гостру реакцію на стрес. Усім постраждалим необхідну допомогу надали на місці", - йдеться у повідомленні.
Також Микола Калашник уточнив, що наслідки атаки зафіксовані у 5 районах регіону. Зокрема:
"Триває фіксація наслідків атаки та ліквідація пошкоджень. Усім мешканцям, чиє житло постраждало внаслідок ворожого обстрілу, буде надано необхідну допомогу", - резюмував Калашник.
Нагадаємо, в ніч на 15 червня Росія завдала чергового комбінованого удару по Україні. Однак основний удар був спрямований на Київ. У столиці внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено житлові будинки, а також постраждали історичні будівлі.
Зокрема, російські окупанти атакували територію Києво-Печерської лаври, пошкодивши Успенський собор. Крім того, ворог атакував кіностудію імені Довженка, в результаті чого згоріли костюми.
Детальніше про атаку - читайте в матеріалі РБК-Україна.