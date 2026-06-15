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РФ масовано атакувала Київщину. В області пошкоджені будинки, серед постраждалих дитина

06:45 15.06.2026 Пн
2 хв
Що відомо про наслідки обстрілу на Київщині?
aimg Едуард Ткач
Фото: рятувальники на місці подій у Київській області (t.me/dsns_telegram)

В ніч на 15 червня Київська область опинилася під комбінованим ударом РФ. Росіяни цієї ночі вчергове атакували домівки та авто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Київської ОВА Миколу Калашника.

Він зазначив, що регіон цієї ночі був атакований дронами, а також крилатими та балістичними ракетами. Внаслідок обстрілу відомо про трьох постраждалих.

"У Бориспільському районі чоловік отримав різані рани стопи, у жінки - струс головного мозку. У хлопця 2011 року народження медики діагностували гостру реакцію на стрес. Усім постраждалим необхідну допомогу надали на місці", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Росіяни масовано атакують Київ: що відомо про обстріл столиці

Також Микола Калашник уточнив, що наслідки атаки зафіксовані у 5 районах регіону. Зокрема:

  • у Броварському районі пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, три легкові авто та складські приміщення;
  • у Вишгородському районі пошкодження зафіксовані на території приватного домоволодіння;
  • у Фастівському районі сталася пожежа приватного будинку, пошкоджено автомобіль;
  • у Бучанському районі пошкоджено складські приміщення;
  • у Бориспільському районі також пошкоджено приватний житловий будинок.

"Триває фіксація наслідків атаки та ліквідація пошкоджень. Усім мешканцям, чиє житло постраждало внаслідок ворожого обстрілу, буде надано необхідну допомогу", - резюмував Калашник.

Що сталося вночі

Нагадаємо, в ніч на 15 червня Росія завдала чергового комбінованого удару по Україні. Однак основний удар був спрямований на Київ. У столиці внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено житлові будинки, а також постраждали історичні будівлі.

Зокрема, російські окупанти атакували територію Києво-Печерської лаври, пошкодивши Успенський собор. Крім того, ворог атакував кіностудію імені Довженка, в результаті чого згоріли костюми.

Детальніше про атаку - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Київська областьВійна в Україні