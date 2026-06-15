РФ массированно атаковала Киевщину. В области повреждены дома, среди пострадавших ребенок

Он отметил, что регион этой ночью был атакован дронами, а также крылатыми и баллистическими ракетами. В результате обстрела известно о трех пострадавших.

"В Бориспольском районе мужчина получил резаные раны стопы, у женщины - сотрясение головного мозга. У парня 2011 года рождения медики диагностировали острую реакцию на стресс. Всем пострадавшим необходимую помощь оказали на месте", - говорится в сообщении.

Также Николай Калашник уточнил, что последствия атаки зафиксированы в 5 районах региона. В частности:

в Броварском районе поврежден многоэтажный жилой дом, три легковых авто и складские помещения;

в Вышгородском районе повреждения зафиксированы на территории частного домовладения;

в Фастовском районе произошел пожар частного дома, поврежден автомобиль;

в Бучанском районе повреждены складские помещения;

в Бориспольском районе также поврежден частный жилой дом.

"Продолжается фиксация последствий атаки и ликвидация повреждений. Всем жителям, чье жилье пострадало в результате вражеского обстрела, будет оказана необходимая помощь", - резюмировал Калашник.