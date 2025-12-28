РФ масовано атакувала Херсон: горіли житлові квартали, частина міста без світла

"Російські терористи знову нанесли масованого удару по місту з РСЗВ. Вогнем було вкрито житлові квартали та критична інфраструктура... Внаслідок ворожої атаки частина міста знеструмлена", - йдеться у повідомленні.

Шанько уточнив, що наразі інформація щодо постраждалих уточнюється.

Окрім того, фахівці вивчають обсяг пошкоджень енергетичної інфраструктури та почнуть аварійно-відновлювальні роботи з урахуванням безпекової ситуації.