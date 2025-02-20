РФ масовано атакувала газову інфраструктуру України, - Міненерго

Комбінований удар по Україні

Цієї ночі росіяни випустили по Україні 14 ракет (крилаті Х-101/Х-55 і балістичні - Іскандер-М/KN-23) та 161 дрон.

Сили ППО збили 80 ворожих дронів. Ще 78 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені.

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, внаслідок ворожої атаки постраждали Харківська, Сумська, Одеська та Київська області.

Відомо, що російські дрони другий день поспіль атакували Одеську область, під ударом був об'єкт енергетики. Без електропостачання лишилися близько 5 тисяч жителів Одеси.

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