РФ масовано атакувала енергосистему Харківської області, - ОВА

Дронова атака РФ на Харківську область

Армія РФ масовано атакувала дронами Харківську область 27 лютого. Є влучання в передмісті обласного центру і постраждалі.

Наразі відомо, що росіяни обстріляли Харківську область щонайменше 12 безпілотниками, двоє людей постраждали. Також повідомлялося про групу БПЛА, що рухається на Харків.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.