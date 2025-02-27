РФ массированно атаковала энергосистему Харьковской области, - ОВА

Дроновая атака РФ на Харьковскую область

Армия РФ массировано атаковала дронами Харьковскую область 27 февраля. Есть попадания в пригороде областного центра и пострадавшие.

На данный момент известно, что россияне обстреляли Харьковскую область по меньшей мере 12 беспилотниками, два человека пострадали. Также сообщалось о групе БПЛА, движущейся на Харьков.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.