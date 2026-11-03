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РФ масовано атакує Україну ракетами, на Вінниччині пролунали вибухи

07:04 03.11.2026 Вт
1 хв
aimg Катерина Коваль
РФ масовано атакує Україну ракетами, на Вінниччині пролунали вибухи Фото: в більшості регіонів оголошена повітряна тривога (Getty Images)
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Вранці 3 листопада Росія масовано атакує Україну ракетами та дронами. Через ракетну загрозу в багатьох регіонах оголосили повітряну тривогу, на Вінниччині пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряні сили фіксують російські ракети у Вінницькій області. Вони рухаються в напрямку Немирова, Тульчина та Гайсина.

Інформації про наслідки вибухів поки немає.

Повітряна тривога через ракетну загрозу триває в багатьох областях. Військові попереджають про рух ракет і закликають залишатися в укриттях.

РФ масовано атакує Україну ракетами, на Вінниччині пролунали вибухи
Фото: мапа повітряних тривог станом на 6:50 (https://map.ukrainealarm.com/)

Ще вночі Росія атакувала регіони балістичними ракетами, а також запускала дрони. Під ударом тоді опинилися Харків, Дніпропетровщина та Вінниччина.

Увечері 2 листопада Зеленський попереджав, що Москва готує новий масований удар. За даними розвідки, його основними цілями мали стати енергетика та логістика.

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