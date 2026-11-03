РФ масовано атакує Україну ракетами, на Вінниччині пролунали вибухи
Вранці 3 листопада Росія масовано атакує Україну ракетами та дронами. Через ракетну загрозу в багатьох регіонах оголосили повітряну тривогу, на Вінниччині пролунали вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Повітряні сили фіксують російські ракети у Вінницькій області. Вони рухаються в напрямку Немирова, Тульчина та Гайсина.
Інформації про наслідки вибухів поки немає.
Повітряна тривога через ракетну загрозу триває в багатьох областях. Військові попереджають про рух ракет і закликають залишатися в укриттях.
Ще вночі Росія атакувала регіони балістичними ракетами, а також запускала дрони. Під ударом тоді опинилися Харків, Дніпропетровщина та Вінниччина.
Увечері 2 листопада Зеленський попереджав, що Москва готує новий масований удар. За даними розвідки, його основними цілями мали стати енергетика та логістика.