РФ масовано атакує Україну ракетами, на Вінниччині пролунали вибухи

Вранці 3 листопада Росія масовано атакує Україну ракетами та дронами. Через ракетну загрозу в багатьох регіонах оголосили повітряну тривогу, на Вінниччині пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряні сили фіксують російські ракети у Вінницькій області. Вони рухаються в напрямку Немирова, Тульчина та Гайсина.

Інформації про наслідки вибухів поки немає.

Повітряна тривога через ракетну загрозу триває в багатьох областях. Військові попереджають про рух ракет і закликають залишатися в укриттях.

Фото: мапа повітряних тривог станом на 6:50 (https://map.ukrainealarm.com/)

Ще вночі Росія атакувала регіони балістичними ракетами, а також запускала дрони. Під ударом тоді опинилися Харків, Дніпропетровщина та Вінниччина.