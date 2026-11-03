ua en ru
Вт, 03 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Олешки Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

РФ массированно атакует Украину ракетами, в Винницкой области прогремели взрывы

07:04 03.11.2026 Вт
1 мин
aimg Екатерина Коваль
РФ массированно атакует Украину ракетами, в Винницкой области прогремели взрывы Фото: в большинстве регионов объявлена воздушная тревога (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Утром 3 ноября Россия массированно атакует Украину ракетами и дронами. Из-за ракетной угрозы во многих регионах объявили воздушную тревогу, в Винницкой области прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушные силы фиксируют российские ракеты в Винницкой области. Они двигаются в направлении Немирова, Тульчина и Гайсина.

Информации о последствиях взрывов пока нет.

Воздушная тревога из-за ракетной угрозы продолжается во многих областях. Военные предупреждают о движении ракет и призывают оставаться в укрытиях.

РФ массированно атакует Украину ракетами, в Винницкой области прогремели взрывы
Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 6:50 (https://map.ukrainealarm.com/)

Еще ночью Россияатаковала регионы баллистическими ракетами , а также запускала дроны. Под ударом тогда оказались Харьков, Днепропетровщина и Виннитчина.

Вечером 2 ноября Зеленский предупреждал, что Москва готовит новый массированный удар. По данным разведки, его основными целями должна стать энергетика и логистика.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Война в Украине Винницкая область
Новости
Переговоры между Украиной и Россией состоятся в Абу-Даби 10-11 ноября, - Уиткофф
Переговоры между Украиной и Россией состоятся в Абу-Даби 10-11 ноября, - Уиткофф
Аналитика
Где опасно, там будут роботы: офицер 3-й штурмовой о новой роли НРК
Лев ШевченкоРуководитель рубрики Miltech Где опасно, там будут роботы: офицер 3-й штурмовой о новой роли НРК