РФ маніпулює "планом Трампа", щоб внести розкол у суспільство, - Коваленко

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка в ефірі телемарафону.

Коваленко зазначив, що попри свої заяви до готовності до перемовин у росіян є ресурси на війну протягом всього 2025 року. Саме тому окупанти намагаються грати в таку гру "перемовини", але висувають різного роду умови.

"Вони зливають певного роду плани, які називають "планами Трампа". Це "зливи", знову ж таки нереалістичних пунктів, які не відповідають дійсності, бо самого плану, це чітко сказано було, що самого плану поки немає. Відповідно, цей план буде представлений виключно при зустрічі при розмовах на вищому рівні. І Кіт Келлог сказав, що план буде представлений особисто Трампом", - сказав Коваленко.

За його словами, росіяни часто використовують для таких "зливів" західні ЗМІ, аналогічно тому, як робили це ще під час "Мінських перемовин". Таким чином Кремль намагається викликати певне невдоволення всередині або українського суспільства, або заплутувати таким чином команду Трампа.

Також Росія почала активно просувати тезу про так звану "нелегітимність української влади".

"Це абсолютний абсурд, тому що насправді Путін є нелегітимним президентом, оскільки він проводив сфальсифіковані вибори в Росії, рахуючи голоси на тимчасово окупованих територіях України, голоси українців. Тому, з погляду міжнародного права, він є нелегітимним президентом. Втім, вони залишають лазівки для себе, і якщо будуть якісь домовленості, вони можуть завжди відступити від них, сказавши, що, мовляв, ж влада українська була", - наголосив Коваленко.

Переговори України з РФ

Останніми днями політичні лідери США, України та Росії зробили низку заяв щодо початку мирного процесу і переговорів.

Зокрема, в адміністрації президента США Трампа вважають, що при врегулюванні війни в Україні потрібно зрозуміти позицію всіх сторін.

Сам же Трамп заявляв, що веде "дуже серйозні розмови" з Росією стосовно завершення війни в Україні. Він ще раз підкреслив, що ця війна не почалася б, якби він був президентом.

Однак думку президента Володимира Зеленського, виключення України з переговорів США та Росії щодо завершення війни було б "дуже небезпечним". Києву та Вашингтону слід продовжити переговори для розробки плану припинення вогню.