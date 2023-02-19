РФ має за все відповісти, якщо хоче нормальних відносин з Заходом після війни, - Каллас

Сьогодні, 19 лютого, прем'єр Естонії Кая Каллас заявила, що Росія має відповісти за всі свої злочини, якщо хоче здобути нормальних відносин з Заходом після війни в Україні.

За словами Каллас, коли війна в Україні закінчиться, Росія повинна бути притягнута до відповідальності за всі воєнні злочини, а також за рішення вторгнутися до свого сусіда, якщо вона хоче мати хоч якісь шанси на розвиток нормальних відносин із Заходом.