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РФ має за все відповісти, якщо хоче нормальних відносин з Заходом після війни, - Каллас

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Естонія, Неділя 19 лютого 2023 18:46
РФ має за все відповісти, якщо хоче нормальних відносин з Заходом після війни, - Каллас Фото: прем'єр Естонії Кая Каллас (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 19 лютого, прем'єр Естонії Кая Каллас заявила, що Росія має відповісти за всі свої злочини, якщо хоче здобути нормальних відносин з Заходом після війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP NEWS.

За словами Каллас, коли війна в Україні закінчиться, Росія повинна бути притягнута до відповідальності за всі воєнні злочини, а також за рішення вторгнутися до свого сусіда, якщо вона хоче мати хоч якісь шанси на розвиток нормальних відносин із Заходом.

"Я не думаю, що можуть бути будь-які відносини, із державою-ізгоєм, яка насправді не відмовилася від імперіалістичних цілей... Якщо ми не засвоїмо цей урок і не переслідуватимемо злочини агресії, воєнні злочини просто триватимуть", - пояснила прем'єр.

Нагадаємо, в міністерстві оборони Естонії заявили, що вони планують замовити значну кількість баражуючих боєприпасів через агресію РФ.

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