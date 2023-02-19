РФ должна за все ответить, если хочет нормальных отношений с Западом после войны, - Каллас

Сегодня, 19 февраля, премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что Россия должна ответить за все свои преступления, если хочет иметь нормальные отношения с Западом после войны в Украине.

По словам Каллас, когда война в Украине закончится, Россия должна быть привлечена к ответственности за все военные преступления, а также за решение вторгнуться к своему соседу, если она хочет иметь хоть какие-то шансы на развитие нормальных отношений с Западом.