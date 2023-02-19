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РФ должна за все ответить, если хочет нормальных отношений с Западом после войны, - Каллас

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Эстония, Воскресенье 19 февраля 2023 18:46
РФ должна за все ответить, если хочет нормальных отношений с Западом после войны, - Каллас Фото: премьер Эстонии Кая Каллас (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 19 февраля, премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что Россия должна ответить за все свои преступления, если хочет иметь нормальные отношения с Западом после войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP NEWS.

По словам Каллас, когда война в Украине закончится, Россия должна быть привлечена к ответственности за все военные преступления, а также за решение вторгнуться к своему соседу, если она хочет иметь хоть какие-то шансы на развитие нормальных отношений с Западом.

"Я не думаю, что могут быть какие-либо отношения, с государством-изгоем, которое на самом деле не отказалось от империалистических целей... Если мы не усвоим этот урок и не будем преследовать преступления агрессии, военные преступления будут просто продолжаться", - пояснила премьер.

Напомним, в министерстве обороны Эстонии заявили, что они планируют заказать значительное количество баражирующих боеприпасов из-за агрессии РФ.

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