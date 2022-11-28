РФ має припинити агресивну війну: глава МЗС Фінляндії заявив про подальшу підтримку України

Фінляндія продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки знадобиться.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Фінляндії Пекки Хаавісто.
"Невтішність війни присутня в Києві... Можна тільки захоплюватися мужністю і рішучістю українців, коли країна обстоює свою незалежність", - заявив Хаавісто.
Міністр додав, що Фінляндія і надалі підтримуватиме Україну стільки, скільки знадобиться.
"Росія повинна припинити свою агресивну війну й піти", - додав глава МЗС.
Нагадаємо, що сьогодні міністри закордонних справ Литви, Латвії, Естонії, Фінляндії, Швеції, Норвегії та Ісландії прибули з візитом до Києва.
Також Фінляндія екстрено відправить в Україну першу партію енергетичного обладнання.
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