РФ має припинити агресивну війну: глава МЗС Фінляндії заявив про подальшу підтримку України

"Невтішність війни присутня в Києві... Можна тільки захоплюватися мужністю і рішучістю українців, коли країна обстоює свою незалежність", - заявив Хаавісто.

Міністр додав, що Фінляндія і надалі підтримуватиме Україну стільки, скільки знадобиться.

"Росія повинна припинити свою агресивну війну й піти", - додав глава МЗС.