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РФ должна прекратить агрессивную войну: глава МИД Финляндии заявил о дальнейшей поддержке Украины

Фото: Финляндия продолжит поддерживать Украину (pixabay com)
Автор: Дмитрий Браславский

Финляндия будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Финляндии Пекки Хаависто.

"Неутешительность войны присутствует в Киеве... Можно только восхищаться мужеством и решительностью украинцев, когда страна отстаивает свою независимость", - заявил Хаависто.

Министр добавил, что Финляндия и дальше будет поддерживать Украину столько, сколько понадобится.

"Россия должна прекратить свою агрессивную войну и уйти", - добавил глава МИД.

Напомним, что сегодня министры иностранных дел Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии, Швеции, Норвегии и Исландии прибыли с визитом в Киев.

Также Финляндия экстренно отправит в Украину первую партию энергетического оборудования.

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