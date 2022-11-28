РФ должна прекратить агрессивную войну: глава МИД Финляндии заявил о дальнейшей поддержке Украины

"Неутешительность войны присутствует в Киеве... Можно только восхищаться мужеством и решительностью украинцев, когда страна отстаивает свою независимость", - заявил Хаависто.

Министр добавил, что Финляндия и дальше будет поддерживать Украину столько, сколько понадобится.

"Россия должна прекратить свою агрессивную войну и уйти", - добавил глава МИД.