РФ должна прекратить агрессивную войну: глава МИД Финляндии заявил о дальнейшей поддержке Украины

Финляндия будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Финляндии Пекки Хаависто.
"Неутешительность войны присутствует в Киеве... Можно только восхищаться мужеством и решительностью украинцев, когда страна отстаивает свою независимость", - заявил Хаависто.
Министр добавил, что Финляндия и дальше будет поддерживать Украину столько, сколько понадобится.
"Россия должна прекратить свою агрессивную войну и уйти", - добавил глава МИД.
Напомним, что сегодня министры иностранных дел Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии, Швеции, Норвегии и Исландии прибыли с визитом в Киев.
Также Финляндия экстренно отправит в Украину первую партию энергетического оборудования.
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