РФ має намір мобілізувати ще 170 тисяч людей для війни в Україні, - Британія в ООН

Політичний координатор постійного представництва Великої Британії в ООН Фергус Екерслі заявив, що президент РФ Володимир Путін планує призвати ще 170 тисяч людей для війни проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уряд Великобританії.
Під час виступу на засіданні Ради Безпеки ООН Екерслі розповів, що з
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Представник Британії закликав продовжувати надавати Україні всю необхідну підтримку для захисту своєї суверенної території.
Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що станом на ранок вівторка, 12 грудня, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 340 650 військових.
Міноборони Британії заявляло, що середній діапазон оцінок втрат російської армії від початку вторгнення в Україну становить 320 тисяч осіб убитими і пораненими. Однак зазначається, що точної цифри не знають навіть у Москві.
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