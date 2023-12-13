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РФ має намір мобілізувати ще 170 тисяч людей для війни в Україні, - Британія в ООН

Фото: Путін хоче мобілізувати ще 170 тисяч людей для війни проти України (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Політичний координатор постійного представництва Великої Британії в ООН Фергус Екерслі заявив, що президент РФ Володимир Путін планує призвати ще 170 тисяч людей для війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уряд Великобританії.

Під час виступу на засіданні Ради Безпеки ООН Екерслі розповів, що з

"

Представник Британії закликав продовжувати надавати Україні всю необхідну підтримку для захисту своєї суверенної території.

Втрати Росії під час війни проти України

Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що станом на ранок вівторка, 12 грудня, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 340 650 військових.

Міноборони Британії заявляло, що середній діапазон оцінок втрат російської армії від початку вторгнення в Україну становить 320 тисяч осіб убитими і пораненими. Однак зазначається, що точної цифри не знають навіть у Москві.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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