Ще 800 окупантів, танки та ББМ: Генштаб оновив втрати РФ у війні

Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 12 грудня, склали 800 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 340 650 військових. Крім того, ЗСУ знищили 9 танків, 19 ББМ та 3 артсистеми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 12.12.23 орієнтовно склали: особового складу - близько 340 650 (+800) осіб ліквідовано;

танків - 5664 (+9) од.;

бойових броньованих машин - 10579 (+19) од.;

артилерійських систем - 8073 (+3) од.;

РСЗВ - 919 од.;

засоби ППО - 605 од.;

літаків - 324 од.;

вертольотів - 324 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6163 (+9) од.;

крилаті ракети - 1596 (+10) од.;

кораблі/катери - 22 од.;

підводні човни - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 10650 (+14) од.;

спеціальна техніка - 1170 (+2) од. Ситуація на фронті За даними Генштабу, протягом минулої доби українські військові відбили 42 атаки противника на Авдіївському напрямку, продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області. Ракетні війська уразили 3 районах зосередження особового складу противника. Також, згідно зі звітом Інституту вивчення війни (ISW) , українські війська 11 грудня продовжили контрнаступні операції у західній частині Запорізької області. Також ЗСУ продовжували проводити наземні операції в районі Кринок на лівому березі Херсонської області.