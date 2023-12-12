Ще 800 окупантів, танки та ББМ: Генштаб оновив втрати РФ у війні
Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 12 грудня, склали 800 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 340 650 військових. Крім того, ЗСУ знищили 9 танків, 19 ББМ та 3 артсистеми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 12.12.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 340 650 (+800) осіб ліквідовано;
- танків - 5664 (+9) од.;
- бойових броньованих машин - 10579 (+19) од.;
- артилерійських систем - 8073 (+3) од.;
- РСЗВ - 919 од.;
- засоби ППО - 605 од.;
- літаків - 324 од.;
- вертольотів - 324 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6163 (+9) од.;
- крилаті ракети - 1596 (+10) од.;
- кораблі/катери - 22 од.;
- підводні човни - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 10650 (+14) од.;
- спеціальна техніка - 1170 (+2) од.
Ситуація на фронті
За даними Генштабу, протягом минулої доби українські військові відбили 42 атаки противника на Авдіївському напрямку, продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області. Ракетні війська уразили 3 районах зосередження особового складу противника.
Також, згідно зі звітом Інституту вивчення війни (ISW), українські війська 11 грудня продовжили контрнаступні операції у західній частині Запорізької області. Також ЗСУ продовжували проводити наземні операції в районі Кринок на лівому березі Херсонської області.
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