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РФ намерена мобилизовать еще 170 тысяч человек для войны в Украине, - Британия в ООН

Фото: Путин хочет мобилизовать еще 170 тысяч человек для войны против Украины (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Политический координатор постоянного представительства Великобритании в ООН Фергус Экерсли заявил, что президент РФ Владимир Путин планирует призвать еще 170 тысяч человек для войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительство Великобритании.

Выступая на заседании Совета Безопасности ООН Экерсли рассказал, что

"

Представитель Британии призвал продолжать оказывать Украине всю необходимую поддержку для защиты своей суверенной территории.

Потери России во время войны против Украины

Генеральный штаб ВСУ сообщал, что по состоянию на утро вторника, 12 декабря, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 340 650 военных.

Минобороны Британии заявляло, что средний диапазон оценок потерь российской армии с начала вторжения в Украину составляет 320 тысяч человек убитыми и ранеными. Однако, отмечается, что точной цифры не знают даже в Москве.

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