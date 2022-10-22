РФ не должна добиться успехов: Байден объяснил поддержку Украины
Россия не должна добиться успеха в войне против Украины, потому что она представляет угрозу всему Западу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Джо Байдена в интервью MSNBC.
Американский президент отметил, что США потратили много средств на помощь украинцам
"Мы потратили много денег на помощь украинцам. Но это гораздо больше, чем про украинцев, это о НАТО, о Западной Европе. Это касается обеспечения того, чтобы президент России Владимир Путин не смог добиться успеха", - сказал Байден.
Напомним, ранее стало известно, что, по данным Politico, официальные лица США предпринимают шаги для того, чтобы Байден и Путин не встретились на саммите “Большой двадцатки” даже в коридоре.
Также мы писали, что чиновник администрации Байдена назвал решение Путина объявить военное положение на оккупированных территориях Украины признаком "отчаянной тактики".
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