ua ru
Сб, 22 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

РФ не должна добиться успехов: Байден объяснил поддержку Украины

Новина українською →
Вашингтон, Суббота 22 октября 2022 03:53
РФ не должна добиться успехов: Байден объяснил поддержку Украины Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Россия не должна добиться успеха в войне против Украины, потому что она представляет угрозу всему Западу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Джо Байдена в интервью MSNBC.

Американский президент отметил, что США потратили много средств на помощь украинцам

"Мы потратили много денег на помощь украинцам. Но это гораздо больше, чем про украинцев, это о НАТО, о Западной Европе. Это касается обеспечения того, чтобы президент России Владимир Путин не смог добиться успеха", - сказал Байден.

Напомним, ранее стало известно, что, по данным Politico, официальные лица США предпринимают шаги для того, чтобы Байден и Путин не встретились на саммите “Большой двадцатки” даже в коридоре.

Также мы писали, что чиновник администрации Байдена назвал решение Путина объявить военное положение на оккупированных территориях Украины признаком "отчаянной тактики".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Джозеф Байден
NEWS
ВСУ стабилизировали ситуацию в шести освобожденных селах Херсонской области
ВСУ стабилизировали ситуацию в шести освобожденных селах Херсонской области
DAILY
Денис "Кит" Прохоров: Если не будет Украины, свободной Беларуси тоже не будет
Роман Чернышевкорреспондент Денис "Кит" Прохоров: Если не будет Украины, свободной Беларуси тоже не будет