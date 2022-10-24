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РФ має достатньо ресурсів для тривалої війни, Заходу не можна розслаблятися, - МЗС Латвії

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Понеділок 24 жовтня 2022 12:09
РФ має достатньо ресурсів для тривалої війни, Заходу не можна розслаблятися, - МЗС Латвії Фото: міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич (facebook.com/edgars_rinkevics)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Росія має достатньо ресурсів для ведення тривалої війни проти України, тому важливо, щоб Захід не розслаблявся в наданні допомоги нашій країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич сказав, що наразі слід надати не лише військову, а й фінансову допомогу, щоб допомогти Україні "перезимувати" та відновити значною мірою зруйновану внаслідок російських атак громадянську інфраструктуру.

При цьому, за його словами, РФ сподівається на "втому" Заходу, намагаючись негативно вплинути на громадську думку. Рінкевич вважає, що єдність Заходу в допомозі Україні досить сильна, а проблеми, як правило, пов'язані зі швидкістю виконання рішень. Так, постачання зброї найчастіше відбувається повільніше, ніж зміни на фронті.

Крім того, глава МЗС Латвії вважає, що дзвінки міністра оборони Росії Сергія Шойгу міністрам оборони кількох країн для того, щоб звинуватити Україну в нібито намірах застосувати "брудну бомбу" можуть говорити про можливу підготовку РФ до провокацій або спробу відвернути увагу від атак на цивільну інфраструктуру. України.

Він також вважає, що від Росії можна очікувати на будь-які сценарії дій розвитку подій, знаючи, що ситуація навколо Херсона складається несприятливо для країни-агресора.

Крім того, Рінкевич сказав, що Китай просто спостерігає за тим, що відбувається, і діє стримано, не поспішаючи всіляко підтримувати РФ. На його думку, результат війни загалом матиме велике значення для міжнародної політики та того, як можуть діяти країни з геополітичними амбіціями.

Раніше повідомлялося, що Латвія витратить зібрані на "Байрактори" гроші на закупівлю для ЗСУ тактичних безпілотників та позашляховиків.

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