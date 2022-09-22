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Латвія придбає ЗСУ дрони та позашляховики на кошти, які збирала на "Байрактари"

Новость на русском →
Четвер 22 вересня 2022 13:15
Латвія придбає ЗСУ дрони та позашляховики на кошти, які збирала на "Байрактари" Фото: Латвія придбає ЗСУ дрони та позашляховики на кошти, які збирала на "Байрактари" (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Латвія витратить зібрані кошти на "Байрактари" на придбання для ЗСУ тактичних безпілотних літальних апаратів та позашляховики. Загалом було зібрано більше ніж 900 тисяч євро.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку посольства України в Латвії.

Організатори проєкту запропонували придбати для ЗСУ:

  • 45 безпілотників латвійського виробництва;
  • 15 позашляховиків;

Очікується, що відправка буде можливою вже найближчим часом після придбання.

Під час пресконференції посол України Олександр Міщенко та міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс закликали придбати зазначені тактичні дрони та позашляховики для української армії вже зараз.

Також під час виступу Пабрікс наголосив на тому, що Латвія й надалі дотримуватиметься позиції підтримки нашої держави в боротьбі з російським агресором до повної перемоги України.

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