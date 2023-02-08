РФ не має бойової потужності, необхідної для проведення вдалого великого наступу, - ISW

Аналітики оприлюднили оцінку міністерства оборони Великої Британії про те, що Москва намагалася розпочати велику наступальну операцію з початку січня 2023 року, але змогла отримати лише кілька сотень метрів території на тиждень.

Як мовиться у звіті, такі повільні темпи пояснюються нестачею боєприпасів у РФ і браком маневрених підрозділів, необхідних для успішного та швидкого наступу.

Водночас фахівці вказали, що Росія навряд чи наростить бойову міць, необхідну для суттєвого впливу на результат війни, у той час як військове командування продовжує вимагати нереалістичного та масштабного просування.

"Російське керівництво знову планує рішучий наступ на основі помилкових припущень щодо своїх військових можливостей і не має бойової потужності, необхідної для підтримки більш ніж однієї великої наступальної операції", - підкреслили в Інституті вивчення війни.

Окрім цього, експерти пояснюють, що спостерігали, як Кремль сигналізував про підготовку до наступу на початку 2023 року та дійшли висновку, що час і простір можуть перешкодити стрімким і широкомасштабним просуванням Росії, оскільки наближається весна, яка є непридатною для маневреної війни.

Ключові висновки ISW: