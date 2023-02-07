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Росія намагається взяти Бахмут у "кліщі", але не тримає траси під вогневим контролем, - голова ОВА

Новость на русском →
Вівторок 07 лютого 2023 16:23
Росія намагається взяти Бахмут у "кліщі", але не тримає траси під вогневим контролем, - голова ОВА Фото: Павло Кириленко (facebook.com/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти намагаються оточити Бахмут, проте вони не тримають траси під повним вогневим контролем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка в інтерв'ю "Радіо Свобода".

За його словами, траси до Бахмуту не перебуває під повним вогневим контролем Росії. При цьому окупанти здатні обстрілювати трасу з артилерії та РСЗВ, у тому числі знищувати і будь-який цивільний рух, який може відбуватися по цих дорогах.

"Так само нам зрозуміло це, як ворог намагається діяти: не просто заходити у місто, а й застосовувати тактику так званих "кліщів" - коли обходити з обох боків те чи інше місто. У даному випадку цей намір є по і по Бахмуту", - сказав Кириленко.

Він пояснив, що росіяни роблять це, аби витиснуту наших військових з міста. До того ж, вони розуміють, що ставлення України до своїх захисників відрізняються від ставлення РФ.

"І розуміють, що ми будемо, як я вже сказав, одним з головних пріоритетів тримати збереження життя наших захисників", - додав він.

Як повідомлялося раніше, Кириленко розглядає усі можливі сценарії щодо ситуації навколо Бахмута, але військові роблять все, щоб росіяни не захопили місто.

Зазначимо, що Бахмут залишається однією з найгарячіших точок на фронті. Наразі загарбники намагаються перерізати українським захисникам шляхи постачання до міста.

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