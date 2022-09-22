РФ має агентів у секторі безпеки і оборони України, - Веніславський

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника президента України у Верховній раді Федора Веніславського під час брифінгу .

"Недооцінювати ворога ми не можемо. Їхнє розвідуправління достатньо має, на превеликий жаль, в тому числі і в наших рядах українського сектору безпеки та оборони багато агентів. Я думаю, що вони розуміють подальші кроки, частково, наших збройних сил, які ми будемо спостерігати найближчим часом", - розповів він.

За його словами, щоб не допустити подальших активних успішних дій ЗСУ росіяни намагаються цьому щось протиставити, наприклад ту ж саму мобілізацію.

"Але об’єктивно мобілізація не є короткостроковою дією, яка одразу приведе до якогось ефекту, щоб провести процедуру мобілізації - це не дні, а тижні. потім, щоб цих військових розподілити по бойовим частинам, провести бойове злагодження і вкинути їх в бій", - пояснив Веніславський.