РФ має агентів у секторі безпеки і оборони України, - Веніславський
Російська розвідка має цілу мережу агентів в Україні, зокрема й у секторі безпеки та оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника президента України у Верховній раді Федора Веніславського під час брифінгу.
"Недооцінювати ворога ми не можемо. Їхнє розвідуправління достатньо має, на превеликий жаль, в тому числі і в наших рядах українського сектору безпеки та оборони багато агентів. Я думаю, що вони розуміють подальші кроки, частково, наших збройних сил, які ми будемо спостерігати найближчим часом", - розповів він.
За його словами, щоб не допустити подальших активних успішних дій ЗСУ росіяни намагаються цьому щось протиставити, наприклад ту ж саму мобілізацію.
"Але об’єктивно мобілізація не є короткостроковою дією, яка одразу приведе до якогось ефекту, щоб провести процедуру мобілізації - це не дні, а тижні. потім, щоб цих військових розподілити по бойовим частинам, провести бойове злагодження і вкинути їх в бій", - пояснив Веніславський.
Як повідомлялося, СБУ викрила та затримали членів міжрегіональної агентурної мережі ФСБ Росії, яка передавала окупантам інформацію про військові та стратегічні об'єкти по всій Україні.
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