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РФ має агентів у секторі безпеки і оборони України, - Веніславський

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Украина, Четвер 22 вересня 2022 13:28
РФ має агентів у секторі безпеки і оборони України, - Веніславський Фото: представник президента України у Верховній раді Федір Веніславський (sluga-narodu com)
Автор: Наталія Гурковська

Російська розвідка має цілу мережу агентів в Україні, зокрема й у секторі безпеки та оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника президента України у Верховній раді Федора Веніславського під час брифінгу.

"Недооцінювати ворога ми не можемо. Їхнє розвідуправління достатньо має, на превеликий жаль, в тому числі і в наших рядах українського сектору безпеки та оборони багато агентів. Я думаю, що вони розуміють подальші кроки, частково, наших збройних сил, які ми будемо спостерігати найближчим часом", - розповів він.

За його словами, щоб не допустити подальших активних успішних дій ЗСУ росіяни намагаються цьому щось протиставити, наприклад ту ж саму мобілізацію.

"Але об’єктивно мобілізація не є короткостроковою дією, яка одразу приведе до якогось ефекту, щоб провести процедуру мобілізації - це не дні, а тижні. потім, щоб цих військових розподілити по бойовим частинам, провести бойове злагодження і вкинути їх в бій", - пояснив Веніславський.

Як повідомлялося, СБУ викрила та затримали членів міжрегіональної агентурної мережі ФСБ Росії, яка передавала окупантам інформацію про військові та стратегічні об'єкти по всій Україні.

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