У РФ есть агенты в секторе безопасности и обороны Украины, - Вениславский

Российская разведка имеет целую сеть агентов в Украине, в том числе и в секторе безопасности и обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя президента Украины в Верховной раде Федора Вениславского во время брифинга .

"Недооценивать врага мы не можем. У их разведуправления достаточно, к сожалению, в том числе и в наших рядах украинского сектора безопасности и обороны много агентов. Я думаю, что они понимают дальнейшие шаги, частично, наших вооруженных сил, которые мы будем наблюдать в ближайшее время", - рассказал он.

По его словам, чтобы не допустить дальнейших активных успешных действий ВСУ россияне пытаются этому что-то противопоставить, например ту же мобилизацию.

"Но объективно мобилизация не является краткосрочным действием, которое сразу приведет к какому-то эффекту, чтобы провести процедуру мобилизации - это не дни, а недели. затем, чтобы этих военных распределить по боевым частям, провести боевое слаживание и бросить их в бой", - объяснил Вениславский.