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РФ в Луганській області для лікування окупантів залучатиме волонтерів, - ОВА

Фото: РФ в Луганській області для лікування окупантів залучатиме волонтерів (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

На окупованій частині Луганської області не вистачає медиків для лікування військових РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Луганської ОВА.

"Багато робіт тимчасового характеру є в шпиталях, куди росіяни звозять поранених на лінії фронту та після чергової "бавовни", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що поранених окупантів вже така кількість, що не вистачає ані місцевих лікарів, ані тих, що приїхали з РФ. У так званій "ЛНР" знайшли вихід - там мають намір організувати курси навчання сестринській справі для волонтерів.

"Зараз навчання сестринській справі розвивається по всій РФ на базі місцевих медустанов. На черзі - й окупована частина Луганська область", - додали в ОВА.

Нагадаємо, що окупаційні війська продовжують атаки в Луганській області. Якщо взяти три напрямки: Сватове, Кремінна і Білогорівка, то наразі найгарячіше у Білогорівці та в районі Кремінної.

РФ розстрілює навіть села, де не залишилось жодного мешканця, щоб в українських військ не було можливості там закріплятися.

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