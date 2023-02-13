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РФ в Луганской области для лечения оккупантов будет привлекать волонтеров, - ОВА

Фото: РФ в Луганской области для лечения оккупантов будет привлекать волонтеров (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

На оккупированной части Луганской области не хватает медиков для лечения военных РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу Луганской ОВА.

"Многие работы временного характера находятся в госпиталях, куда россияне свозят раненых на линии фронта и после очередного "хлопка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что раненых оккупантов уже такое количество, что не хватает ни местных врачей, ни приехавших из РФ. В так называемой "ЛНР" нашли выход - там намерены организовать курсы обучения сестринскому делу для волонтеров.

"Сейчас обучение сестринскому делу развивается по всей РФ на базе местных медучреждений. На очереди и оккупированная часть Луганская область", - добавили в ОВА.

Напомним, что оккупационные войска продолжают атаки в Луганской области. Если взять три направления: Сватово, Кременная и Белогоровка, то сейчас горячее всего в Белогоровке и в районе Кременной.

РФ расстреливает даже села, где не осталось ни одного жителя, чтобы у украинских войск не было возможности закрепляться там.

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