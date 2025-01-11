РФ за літо депортувала понад 3 тисячі дітей з Херсонської області, - омбудсмен

Російські окупанти за літо 2024 року депортували з Херсонської області понад 3 тисяч українських дітей. Їх нібито відправляли на "відпочинок".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на омбудсмена з прав людини Дмитра Лубінця в Telegram.
Він зазначив, що з тимчасово захоплених територій Херсонської області окупаційна влада вивезла дітей на "перевиховання" в Росію.
"Під маскуванням відпочинкових, оздоровчих та культурно-просвітницьких програм 3310 дітей переміщували в різноманітні табори у віддалених регіонах РФ", - наголосив Лубінець.
Серед так званих заходів для дітей, які влаштовують росіяни: оборонно-спортивні збори у Вологді та "Університетські зміни", організовані в Тулі. За словами омбудсмена, росіяни залучають українських дітей до екскурсій, майстер-класів, спортивних змагань, а також до програм, які сприяють насильницькій асиміляції та мілітаризації.
"Впевнений, що ці дії є частиною цілеспрямованої стратегії РФ, спрямованої на знищення національної ідентичності українських дітей шляхом насадження російської культури, історії та мови, і залучення їх у майбутньому до боротьби проти своєї рідної країни", - додав Лубінець.
Раніше омбудсмен Дмитро Лубінець повідомляв, що Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Додому вдалося повернути трохи більше тисячі вивезених дітей. За його словами, також існує ризик депортації 1,5 млн українських дітей, які перебувають на окупованих територіях України.
В Україні ініціювали створення реєстру депортованих Росією дітей. Відповідний законопроект вже відписав президент України Володимир Зеленський.
Додамо, що Міжнародний кримінальний суд ще у 2022 році видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та російського омбудсмена у справі про депортацію українських дітей.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.