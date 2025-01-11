UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

РФ за літо депортувала понад 3 тисячі дітей з Херсонської області, - омбудсмен

Фото: омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти за літо 2024 року депортували з Херсонської області понад 3 тисяч українських дітей. Їх нібито відправляли на "відпочинок".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на омбудсмена з прав людини Дмитра Лубінця в Telegram.

Він зазначив, що з тимчасово захоплених територій Херсонської області окупаційна влада вивезла дітей на "перевиховання" в Росію.

"Під маскуванням відпочинкових, оздоровчих та культурно-просвітницьких програм 3310 дітей переміщували в різноманітні табори у віддалених регіонах РФ", - наголосив Лубінець.

Серед так званих заходів для дітей, які влаштовують росіяни: оборонно-спортивні збори у Вологді та "Університетські зміни", організовані в Тулі. За словами омбудсмена, росіяни залучають українських дітей до екскурсій, майстер-класів, спортивних змагань, а також до програм, які сприяють насильницькій асиміляції та мілітаризації.

"Впевнений, що ці дії є частиною цілеспрямованої стратегії РФ, спрямованої на знищення національної ідентичності українських дітей шляхом насадження російської культури, історії та мови, і залучення їх у майбутньому до боротьби проти своєї рідної країни", - додав Лубінець.

 

Депортація українських дітей

Раніше омбудсмен Дмитро Лубінець повідомляв, що Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Додому вдалося повернути трохи більше тисячі вивезених дітей. За його словами, також існує ризик депортації 1,5 млн українських дітей, які перебувають на окупованих територіях України.

В Україні ініціювали створення реєстру депортованих Росією дітей. Відповідний законопроект вже відписав президент України Володимир Зеленський.

Додамо, що Міжнародний кримінальний суд ще у 2022 році видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та російського омбудсмена у справі про депортацію українських дітей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська областьВійна в УкраїніДмитро ЛубінецьДіти