РФ за лето депортировала более 3 тысяч детей из Херсонской области, - омбудсмен

Российские оккупанты за лето 2024 года депортировали из Херсонской области более 3 тысяч украинских детей. Их якобы отправляли на "отдых".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на омбудсмена по правам человека Дмитрия Лубинца в Telegram.
Он отметил, что с временно захваченных территорий Херсонской области оккупационные власти вывезли детей на "перевоспитание" в Россию.
"Под маскировкой отдыха, оздоровительных и культурно-просветительских программ 3310 детей перемещали в различные лагеря в отдаленных регионах РФ", - подчеркнул Лубинец.
Среди так называемых мероприятий для детей, которые устраивают россияне: оборонно-спортивные сборы в Вологде и "Университетские смены", организованные в Туле. По словам омбудсмена, россияне привлекают украинских детей к экскурсиям, мастер-классам, спортивным соревнованиям, а также к программам, которые способствуют насильственной ассимиляции и милитаризации.
"Уверен, что эти действия являются частью целенаправленной стратегии РФ, направленной на уничтожение национальной идентичности украинских детей путем насаждения русской культуры, истории и языка, и привлечения их в будущем к борьбе против своей родной страны", - добавил Лубинец.
Ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщал, что Россия депортировала из Украины более 19 тысяч детей. Домой удалось вернуть чуть больше тысячи вывезенных детей. По его словам, также существует риск депортации 1,5 млн украинских детей, которые находятся на оккупированных территориях Украины.
В Украине инициировали создание реестра депортированных Россией детей. Соответствующий законопроект уже отписал президент Украины Владимир Зеленский.
Добавим, что Международный уголовный суд еще в 2022 году выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и российского омбудсмена по делу о депортации украинских детей.
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