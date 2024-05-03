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РФ у квітні використала проти ЗСУ майже 500 хімічних боєприпасів

Ілюстративне фото: РФ збілшила використання хімічної зброї на фронті (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російські військові протягом квітня застосували по українськіх бійцям 444 боєприпаси, споряджені небезпечними хімічними речовинами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

"Протягом останнього місяця мобільними групами угруповання сил і засобів підтримки та іншими підрозділами Сил оборони зафіксовано 444 випадки застосування ворогом боєприпасів з вмістом небезпечних хімічних речовин, що на 71 випадок більше, ніж за попередній період", - повідомили у Генштабі.

За даними військових, основним способом доставки є використання безпілотних літальних апаратів переважно зі скидом К-51.

Всього, в період з лютого 2023 року по квітень 2024 року було зафіксовано 1891 випадок застосувань, споряджених небезпечними хімічними речовинами.

Як пояснили у Генштабі, росіяни продовжують застосовувати боєприпаси, які містять небезпечні хімічні речовини, і цим порушують "Конвенцію про заборону розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї та про її знищення", а також закони та звичаї ведення війни.

Випадки застосування хімічної зброї

З початку 2024 року росіяни почали активніше застосовувати хімічну зброю проти українських військових. Зокрема, станом на березень цього року було зафіксовано 346 хімічних атак проти Сил оборони України. В той час як тільки у квітні ця кількість значно більша.

Частіше за все росіяни використовують гранати К-51, РГР, РГ-Во, що містять небезпечну хімічну речовину CS.

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