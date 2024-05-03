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РФ в апреле использовала против ВСУ около 500 химических боеприпасов

Иллюстративное фото: РФ увеличила использование химического оружия на фронте (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российские военные в течение апреля применили по украинским бойцам 444 боеприпаса, снаряженных опасными химическими веществами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

"В течение последнего месяца мобильными группами группировки сил и средств поддержки и другими подразделениями Сил обороны зафиксировано 444 случая применения врагом боеприпасов с содержанием опасных химических веществ, что на 71 случай больше, чем за предыдущий период", - сообщили в Генштабе.

По данным военных, основным способом доставки является использование беспилотных летательных аппаратов преимущественно со сбросом К-51.

Всего, в период с февраля 2023 по апрель 2024 года был зафиксирован 1891 случай применений, снаряженных опасными химическими веществами.

Как пояснили в Генштабе, россияне продолжают применять боеприпасы, содержащие опасные химические вещества, и нарушают "Конвенцию о запрете разработки, производства, накопления, применения химического оружия и об его уничтожении", а также законы и обычаи ведения войны.

Случаи применения химического оружия

С начала 2024 года россияне стали более активно применять химическое оружие против украинских военных. В частности, по состоянию на март этого года было зафиксировано 346 химических атак против сил обороны Украины. В то время как только в апреле это количество значительно больше.

Чаще всего россияне используют гранаты К-51, РГР, РГ-В, содержащие опасное химическое вещество CS.

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